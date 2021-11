Voo en passe d’être racheté par Orange : "C’est une page qui se tourne sur la gestion du passé (par Stéphane Moreau)"

C’est une information qui vaut son pesant de millions : Voo est en passe d’être racheté par le groupe Orange. Le processus de vente de l’opérateur et câblo-distributeur wallon est enclenché depuis un an et demi par Nethys, filiale de l’intercommunale liégeoise Enodia.

Telenet et Orange étaient au coude-à-coude pour ce rachat. C’est donc avec Orange Belgium, filiale du groupe français Orange, que les négociations finales et exclusives ont démarré. "Le prix était effectivement un facteur important, mais ce n’est pas le seul", précise Julie Fernandez Fernandez, la présidente de l’intercommunale Enodia. "On a aussi pris en compte la vision stratégique, l’emploi – avec le maintien du siège social à Liège -, le maintien de l’activité du call-center, l’ancrage wallon via les sous-traitants. Et ce sont aujourd’hui des conditions qui sont rencontrées dans l’offre d’Orange."

Orange valorise Voo à hauteur 1,8 milliard d’euros. C’est 400 millions de plus que prévu, et surtout quasi deux fois plus que le montant négocié par Stéphane Moreau lorsqu’il était à la tête de Nethys et qu’il avait choisi de vendre Voo au fonds d’investissement américain Providence. "La procédure qui s’enclenche aujourd’hui avec la vente qui, j’espère, aura lieu dans les prochaines semaines, doit être une page qui se tourne définitivement sur une gestion du passé", estime Julie Fernandez Fernandez.

Le deal actuel prévoit la vente à Orange Belgium de 75% des actions de Voo moins une, ce qui permettra à Nethys de garder une minorité de blocage. Des négociations sont encore prévues durant les prochaines semaines mais devraient aboutir avant la fin de l’année. Une fois le contrat paraphé et accepté par les deux parties, il devra être soumis aux autorités européennes de la concurrence, afin d’être validé. Ce qu’attendent sans doute avec impatience les communes liégeoises qui ont des participations dans Voo.

Quant à la marque Voo, va-t-elle disparaître ? "Cela fait aussi partie des choses qui sont en train d’être discutées, mais dans ce contexte de rachat, il y a de fortes chances pour que la marque Voo disparaisse effectivement", conclut Julie Fernandez Fernandez.