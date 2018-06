Voo dans une nouvelle filiale de Nethys, Stéphane Moreau à la manoeuvre

C'est de nouveau la même équipe qui est à la tête d'une structure supplémentaire dans Publifin. Newco 1 et Newco 2 forment le nouvel étage double d'une fusée qui en comptait déjà trois : Publifin, Finanpart et Nethys. De Nethys, Voo va passer dans Newco 2. Il s'agit, comme avec la séparation de Resa, d'obéir aux recommandations de la commission d'enquête du Parlement Wallon, c'est-à-dire scinder les entités commerciales du reste de l'activité. Stéphane Moreau prend la tête des deux nouvelles entreprises, ici comme administrateur-délégué, là comme président du conseil d'administration.

Tout changer pour ne rien changer ou bien changer pour simplifier ?

Ecolo et le CDH dans une moindre mesure sont méfiants. Newco 1 plus Newco 2 avec Voo qui passe de Nethys dans Newco 2, c'est compliqué. Nethys devient une espèce de nouveau Finanpart. Un étage de plus dans la fusée qui fait écran au contrôle démocratique. Voir Stéphane Moreau, Bénédicte Bayer, Paul Heyse, Gil Simon et Jos Donvil siéger au conseil d'administration de Newco 2, ça déplaît. C'est eux le managment, c'est eux qui sont soupçonnés d'avoir mis en place le "système Publifin". C'est eux que les membres les plus durs de la commission d'enquête voudraient voir partir.

Répartir l'activité de Nethys en deux nouvelles sociétés, pour les libéraux c'est positif : ça permettra d'éclairer les comptes, de voir ce qui rapporte de l'argent et ce qui en coûte. Le MR, n'aime pas voir le même groupe reprendre ou garder le contrôle des activités commerciales. Au PS, on trouve ça logique : c'est eux qui savent. Le MR veut croire que la composition de ce conseil d'administration avec Stéphane Moreau n'est que provisoire. Ceci doit être discuté mardi en conseil d'administration de Nethys.