Voleur présumé abattu à Ferrières : le tireur et les autres voleurs présumés relâchés

Les différents protagonistes du vol qui a mal tourné durant la nuit de mardi à mercredi dans le village de My, dans la commune de Ferrières, en province de Liège, ont tous été remis en liberté par le parquet. Lors de ce vol, le propriétaire de la ferme-château de My avait tiré sur un des trois voleurs présumés. Celui-ci avait pu s’éloigner de quelques centaines de mètres avant de décéder. Ce propriétaire a été libéré sous condition ce jeudi, mais a été inculpé d’homicide involontaire. Il devra donc comparaître devant le tribunal. Quant aux deux autres voleurs présumés, ils ont eux aussi été relâchés. Ils nient les faits et n’ont pas été inculpés pour le moment, le dossier étant à l’état de l’information au niveau du parquet.