Voitures souillées par la neige et le sel : avec le dégel, les car wash font le plein

Les conditions hivernales sur les routes, c’est fini, pour l’instant en tout cas, et nombreux sont les automobilistes qui s’empressent de laver ou de faire laver leurs voitures salies par la pluie, la neige et le sel épandu sur les routes. Ce sel qui, de plus, fait planer un risque de corrosion.

Il est donc habituel de voir les car wash faire le plein quand l'hiver se calme et que les températures sont plus clémentes.

Nous avons encore pu le vérifier ce mardi dans une station de lavage de la route du Condroz à Nandrin… "Je viens enlever le sel. La corrosion etc., il faut faire gaffe ! C’est une voiture aluminium, ça peut encore aller, mais… Par précaution !", explique un client. Juste à côté, cette cliente constate : "Ma voiture était fort sale à cause de la poussière, du sel, du gel, un peu de tout.".

Le car wash ne désemplit pas. "C’est la folie !", nous confirme Cédric Busin, son patron, "C’est la pleine période pour le moment. Le dégel est là. Les routes étant fort salées… Il faut toujours que les routes soient sèches. Si les routes restent relativement humides, le monde ne vient pas, car ils se disent : "Ça ne sert à rien, on attendra qu’il fasse sec.". Je dis toujours qu’il faut de la pluie pour salir les bagnoles, qu’il faut du sel pour salir les bagnoles, mais qu’il faut qu’il fasse sec pour que les gens viennent les laver. Et c’est le cas pour le moment, depuis deux, trois jours."

Le sel reste-t-il l’ennemi des carrosseries ? "C’est toujours mieux de faire un rinçage régulier. Maintenant, un lavage en profondeur ne sert pas à grand-chose pour le moment."

Cédric Busin peut-il estimer le nombre de voitures qui, en ce moment, passent chaque jour ? "C’est toujours compliqué comme c’est un self-service. Il y a une majorité de personnes qui font un lavage moyen avoisinant les quatre euros. Il y en a qui font juste un rinçage, ils mettent un ou deux euros. Maintenant, je pense que sur l’ensemble de la journée de dimanche, on a dépassé les 300 véhicules, ça, c’est une certitude."