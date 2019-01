"Voir et être vu": la Ville de Liège offre aux cyclistes 650 kits d'éclairage de vélo

"Voir et être vu", c'est l'opération qui a été lancée ce lundi par la Ville de Liège et son échevinat de la Mobilité en offrant aux cyclistes 650 kits d'éclairage de vélo. Des kits de lampes clignotantes avant et arrière, à rechargement USB. Une opération qui a rencontré un grand succès, au vu de la file qui très vite s'est formée devant et à l'intérieur des locaux de l'asbl Pro Vélo, partenaire de cette opération. Des cyclistes de plus en plus nombreux en Cité Ardente, soucieux de leur sécurité. "Il y a vraiment de plus en plus de demandes de la part des citoyens de pouvoir rouler à vélo et de pouvoir bénéficier d'infrastructures, de pistes cyclables adaptées et sécurisées" explique Paul Henin de l'asbl Pro Velo." L'objectif de cette opération est de continuer à promouvoir le vélo comme mode de transport tout en sensibilisant les cyclistes à adopter les comportements qui garantissent leur sécurité et tout particulièrement en cette période hivernale durant laquelle le soleil se couche encore très tôt. " Les automobilistes ne se rendent pas compte" témoigne Jacqueline, cycliste régulière, " ils vous doublent souvent de très près parce qu'ils ne vous perçoivent pas bien et vous vous sentez aspirés". Un avis que partage Isabelle " Nous les cyclistes, on est un peu comme des petites fourmis à côtés des voitures. Ces lampes clignotantes c'est bien car elles attirent l'attention." Ces kits d'éclairage sont habituellement vendus au prix de 20 euros. L'action lancée ce lundi se poursuivra jusqu'à épuisement du stock.