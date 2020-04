Voilà pourquoi le drapeau rouge ne flotte pas sur les Fagnes

Les autorités provinciales limbourgeoises ont lancé, en début de semaine, une "alerte sécheresse". La situation n’est pas plus humide à quelques kilomètres au sud, et pourtant, le drapeau rouge n’est pas hissé en Haute Fagne.

L’explication est très simple : les règles de confinement, avec des contrôles policiers pour vérifier si les déplacements sont nécessaires, suffisent à écarter les promeneurs. La zone est accessible essentiellement en voiture. Samedi et dimanche, les forestiers ont aperçu quelques personnes, pas plus, des habitants des villages des alentours. Pour le reste, les conditions climatiques sont remplies : il n’a guère plu depuis plusieurs semaines ; le vent de nord/nord-est souffle, et en cas de départ de feu, il attiserait l’incendie. En année "ordinaire", des mesures d’interdiction seraient prises, comme au printemps dernier. Ce n’est pas jugé utile, pour l’instant.