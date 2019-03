Voici les noms des dix inculpés dans le dossier Publifin

Les noms des dix personnes citées à comparaître dans le dossier Publifin sont désormais connus. Tous les partis politiques sont concernés, puisqu'il s'agit de Georges Pire (MR), André Denis (MR), Jean-Marie Gillon (Ecolo), Marie Mottard (MR), Raphaël Amieva Acebo (cdH), Robert Botterman (PS), Pol Guillaume (EC), Pierre Stassart (PS), Catherine Maas (Ecolo) et Serge Manzato (PS). C’est le président du tribunal de première instance qui siège, en personne, ce jeudi matin, pour ouvrir l’épisode judiciaire du feuilleton des comités de secteur. Mais il ne devrait pas s'occuper de la suite du procès, puisqu'il prend sa retraite en décembre, et que c’est à la mi-novembre que l'affaire doit revenir en débat public.. C'est le délai nécessaire pour que les avocats et le procureur s’échangent les conclusions et les répliques, avant de les plaidoiries.