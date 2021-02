Voici le futur visage de l'école Julie et Melissa, à Grâce-Hollogne

Voici presque trois ans, cet établissement de l’enseignement primaire communal a dû fermer ses portes, pour cause de vétusté et… de présence d’amiante. Les quelque cent dix élèves ont été déménagés, et il a été décidé de ne pas rénover, mais plutôt de démolir et de construire du neuf, à deux pas de l’endroit. Le site choisi est un terrain en forte pente, un versant de colline qui ouvre sur un vaste paysage. Un concours d’architectes a été organisé, et l’administration communale s’est adjoint l’assistance d’un service de la communauté française.

Les lauréats qui viennent d’être désignés, ont réussi à tirer profit du relief de la parcelle. Ils ont dessiné des plans où la cour de récré est en balcon, avec une galerie "monumentale" sur les deux niveaux de l’immeuble, ce qui dégage divers espaces pour divers usages pédagogiques. Le nombre de classes, et de gosses accueillis, devrait plus que doubler. Quand cette nouvelle école Julie et Melissa pourrait-elle être opérationnelle ? Il est prémature de fixer un délai et une date.