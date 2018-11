Voici le casting (probable) des futurs échevins libéraux liégeois

Tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien, l'adage est connu. Le pacte de majorité entre socialistes et libéraux, pour la ville de Liège, n'est pas encore signé, et des modifications de dernières minutes ne sont pas exclues. Mais, selon nos informations, c'est ce samedi matin que le MR finalise, en interne, la répartition des mandats, des compétences et des influences.

Sous réserve, donc, il obtient trois échevinats: les finances et l'urbanisme pour Christine Defraigne (qui quitte donc, en septembre, le parlement wallon et le sénat); l'environnement et la mobilité pour Gilles Forêt (qui pourrait rester député fédéral jusqu'en mai); et le commerce pour Elisabeth Fraipont; et puis, non encore formellement attribuées la présidence de l'intercommunale Néomansio ( le centrte funéraire de Robermont), la présidence de l'hopital de la Citadelle, ou alors la vice présidence d'ISoSL qui regroupe les soins psy et les maisons de repos.