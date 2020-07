Voici comment l'ex-siège liégeois de la banque nationale va devenir "Mosa Ballet School"

L’ambition de Benjamine de Cloedt, la nouvelle propriétaire de l’immeuble, commence à se dessiner. La future école internationale de danse, désormais sous l’appellation Mosa Ballet School, prend forme.

D’une part, depuis le mois de mai, une cheffe de projet a été désignée. C’est une consultante en stratégie culturelle. Elle a été conseillère d’une ministre socialiste de l’audiovisuel, chargée des communications et des projets éducatifs de l’opéra royal, et elle a travaillé pour un réseau européen d’agences digitales.

Mais surtout, les architectes du bureau dA ont terminé de dresser les plans de la transformation du bâtiment, et la demande de permis est à présent soumise à l’enquête publique, jusqu’à la fin du mois d’août. Le dossier permet de mesurer l’ampleur de l’initiative. Il s’agit d’aménager un internat de nonante-six lits dans des chambres pour deux ou trois élèves, et de doter l’établissement d’une bibliothèque, d’un foyer, de huit classes, d’un restaurant et de neuf salles de cours plus des vestiaires et des bureaux.