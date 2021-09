Voici à quoi pourraient ressembler les habitats légers pour les sinistrés des inondations

Les résultats de l’appel d’offres de la région wallonne pour la location de logements provisoires afin d’héberger plusieurs milliers de victimes des crues de juillet sont connus. Une petite cinquantaine de candidats ont soumissionné, et dix-sept, très précisément ont été retenus. Un classement a été établi, puisque selon les capacités de production de chaque firme, des commandes peuvent être passées en cascade, de moins cher en moins cher.

Les deux premiers sont évidemment les plus susceptibles de fournir les équipements à bref délai. Il s’agit d’abord de la société brabançonne Homeception. Elle fabrique habituellement des maisonnettes en bois, qui, de l’extérieur, s’apparentent à des yourtes. Elle a proposé cette fois des modules rectangulaires à ossature bois. Le second, c’est plutôt un spécialiste du conteneur de chantiers, Idelco, des conteneurs en acier, puisque c’est une filiale du groupe sidérurgique JorisIde.

Rien qu’entre ces deux lauréats, les tarifs s’échelonnent quasiment du simple au double, du moins pour les plus courts termes, mais les prix se rapprochent pour des mises à disposition de plus d’un an. Quand ? Combien ? Où ? Les suites administratives restent encore relativement floues.