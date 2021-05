Viviane, grande supportrice du RFC Seraing: "En 43 ans, je n'ai raté aucun match"

Parmi les supporters du RFC Seraing qui depuis samedi soir sont au comble de la joie avec la montée de leur club en D1A, Viviane est sans doute la plus émue. Elle supporte le club depuis l'âge de 16 ans, ne rate aucun match, et a connu toutes les grandes joies, mais aussi les drames vécus par le club durant les dernières décennies. Nous l'avons rencontrée.

Viviane, c'est une vraie. Une vraie noir et rouge, citoyenne de Seraing au quotidien, mais surtout sérésienne au foot. Et cela fait 43 ans que ça dure: "Mes frères étaient déjà supporters de Seraing. J'ai connu mon mari, il m'a emmenée à Seraing. Toute la famille a été à Seraing. C'est une drogue chez nous. J'ai une écharpe ici que je ne quitterai jamais, elle partira avec moi. Depuis plus de quarante ans, je n'ai raté aucun match. Quand il y avait quelque chose dans la famille, même si j'adore ma famille, Seraing passe avant. Il faut notre petit verre avant. Et avant le match, c'est une superstition, on va manger nos frites".

L’histoire du club a été chahutée: deux faillites, la perte du matricule historique, le 17, et même la mort toute proche du club entrainant des actions de soutien. Viviane, bien sûr, était de la partie: "On a eu de très grosses peines. On a fait tout. On a mis des calicots avec des draps de lit. On a passé des nuits, on allait leur apporter de la soupe. Mon frère a passé des nuits, mon mari est venu aussi".

Aujourd’hui, Viviane est au paradis. Son Seraing retrouve le gratin du foot belge: "C'est une joie inoubliable. C'est quelque chose dont on se souviendra. On va faire les petits fous (rires)".