Vivacité Liège, Musiq 3 et Classic 21 momentanément coupées en FM mercredi et jeudi

C'est un chantier à 190 mètres de haut qui va entraîner cette coupure des émissions radio de la RTBF en FM. Ca se passera mercredi après-midi et jeudi dans la matinée à partir de 9h30. La RTBF remplace des antennes sur le pylône du Bol d'Air.

Ce pylône, c'est celui qui trône au Sart-Tilman, au bord de la route du Condroz. C'est de là que sont transmises les émissions de la RTBF sur la région de Liège. Les antennes FM qui sont posées dessus ont fait leur temps. Il faut les remplacer.

Pendant les travaux, certaines chaînes radio seront coupées. "Il s'agit de Classic 21 sur le 95.6, Musiq 3 sur 99.5, Vivacité sur 90.5 et le BRF 1 sur 88.5." explique Bertrand Slangen.

Vous pourrez écouter Liège-Matin

L'émission matinale de Vivacité Liège n'est pas concernée. "Ca va être coupé le mercredi après-midi dans les plages 14h00 - 16h00 et le jeudi, certainement la matinée entre 9h30 et midi. Et s'il y a encore de petits problèmes techniques - mais ça n'arrivera pas - ce sera le jeudi après-midi entre 14h00 et 16h00.

On fait des travaux sur ce pylône. On change l'ensemble des panneaux d'antenne FM. Il y a 24 panneaux à remplacer à une hauteur de 190 mètres. L'antenne fait dix-huit mètres de haut sur quatre faces et le pylône fait quatre mètres de côté. Il y a en tout quatre tonnes de matériel à déplacer."

Quatre tonnes à manipuler à 190 mètres de haut. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas imaginer, pour moins perturber nos programmes et vos habitudes, de réaliser le remplacement de nuit. Ce serait beaucoup trop dangereux. Vous pouvez continuer à écouter vos émissions préférées sur le DAB+, sur internet et sur la télévision si vous avez la TNT.

Pour écouter la radio sur la télévision en région liégeoise, c'est le canal 45 ou la fréquence 666 MhZ Pour les explications techniques, c'est ici : https://www.rtbf.be/entreprise/article_la-tnt-precisions?

A Verviers, la RTBF va aussi faire démonter cette semaine l'ancien pylône de Radiolène dans le parc du château d'Ottomont.