Viva Roma! Le voyage des artistes en Italie s'expose à La Boverie de Liège

170 œuvres en provenance d'une cinquantaine de musées

L'atelier des frères Robert à Rome en 1829 d'Aurèle Robert. Neufchâtel, Musée d'Art et d'Histoire - © Tous droits réservés

Vincent Pomarède est le directeur de la programmation culturelle du Louvre. "L'idée était de présenter des artistes provenant de tous les pays d'Europe. Déjà il y a une quantité d'œuvres importantes puisque nous avions 172 œuvres qui sont présentées en provenance d'une cinquantaine de musées différents. Mais nous avons surtout cherché les pays qui sont les plus signifiants comme l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre et la France qui sont les pays d'où viennent les artistes qui ont le plus été inspirés par l'Italie. Nous présentons des œuvres qui viennent du Getty qui est ce prestigieux musée à Los Angeles. En France, beaucoup de musées ont prêté des œuvres dont le musée d'Orsay et évidemment le Louvre d'où proviennent une vingtaine d'oeuvres. L'Allemagne également avec des œuvres venant de Dusseldörf." Parmi les artistes méconnus, figurent le sculpteur danois Bertel Thorvaldsen. Quant à l'œuvre de Corot qui représente l'affiche de l'exposition, "c'était celle que je désirais pour représenter le sens de la lumière que Corot a découvert en Italie. Cette œuvre se trouvait à San Francisco et nous sommes allés la chercher là-bas".