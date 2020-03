Coronavirus: visites limitées dans les hôpitaux de la province de Liège

Coronavirus : les visites interdites dans les homes - JT 19h30 - 11/03/2020 On l'a dit on le répète : les seniors doivent être protégés du coronavirus. Alors les visites dans les maisons de repos sont interdites. La Wallonie a pris la décision dès mardi. La région bruxelloise a suivi en matinée ce mercredi et la Flandre fin d'après-midi. Problème de cette mesure : beaucoup de personnes âgées risquent de se retrouver bien isolées.