Visiter la grotte de Lascaux en VR : une première mondiale au Préhistomuseum de Ramioul

Depuis 1963, plus personne ne peut visiter en France cette grotte inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité, celle qu’on appelle "la chapelle Sixtine de la préhistoire". Depuis quelques années, une exposition itinérante baptisée Lascaux 3, a tourné dans le monde entier, avec des reconstitutions en dur des parois de la grotte. Elle débarquera fin d’année au Préhistomuseum. Mais cette exposition de peintures rupestres proposera en plus pour une expérience d’immersion en 3D. C’est une première mondiale.

Olivier Retout, directeur de Lascaux International, a conçu cette nouvelle version de l’exposition avec une réalité virtuelle. "Les visiteurs vont mettre un casque qui leur permettra de se plonger dans la grotte. Ils pourront se téléporter d’une salle à l’autre. On est vraiment dans un environnement où on est sans arrêt dans l’objet numérique, dans la grotte : on peut s’approcher des parois, on peut dessiner dessus, on a une torche virtuelle pour éclairer certains aspects de la paroi."

Cette "lampe technologie" permettra également de détacher des parois des informations explicatives, des comparaisons avec d’autres grottes, des ou encore des éléments de vulgarisation préhistorique. "Il y a un parcours pour les infos, un autre pour les grands", ajoute le directeur de Lascaux International.