Visite du nouvel immeuble de la rue Léopold à Liège

C'est un lieu chargé d'une histoire tragique qui s'apprête à renaître à Liège. Rue Léopold, une nouvelle maison occupe désormais l'emplacement de l'explosion de 2010. Cette explosion due au gaz avait tué 14 personnes. Il a fallu huit années pour remplir le trou. Le nouvel immeuble est en bois.

C'est du sapin d'Autriche. Crépi. donc, à l'extérieur, ça ne se voit pas. Le nouveau bâtiment de la rue Léopold est blanc. Même hauteur que les maisons voisines. Avec des fenêtres verticales comme le reste de la rue. Sa façade lisse et asymétrique tranche avec les constructions fin dix-neuvième.

A l'intérieur le bois est apparent

Au rez-de-chaussée, un passage ouvert vers le quartier de la Madeleine et ses restaurants. Le bois ne se voit toujours pas. Pour ça, il faut monter vers les étages. Huit appartements sur douze, annonce le promoteur, sont déjà vendus. Là, le bois est apparent. Pierre Berryer : "C'est ce qu'on appelle un 'look nordique'. On ne doit pas cacher la noblesse du bois. Même si ce n'est pas le bois le plus cher. On a mis du sapin, pas du chêne ni du hêtre. C'est très important qu'on laisse cette touche de bois."

"C'est aussi un lieu qui a une histoire. Une histoire terrible. Une explosion qui a tué quatorze personnes, dont des jeunes. C'est une cicatrice sur Liège. Je ne pense pas que cette reconversion en logements contemporains puisse atténuer la souffrance des victimes, mais ça va apaiser un sinistre terrible."

Le toit de l'immeuble offre une vue imprenable sur l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. C'est là que se tenait le conseil communal quand l'explosion de janvier 2010 avait déchiré la nuit liégeoise.