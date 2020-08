Visite d'une galerie des sources du Néblon, qui alimente Liège et Herstal en eau potable

Il fait chaud et donc il est important de bien s’hydrater. En ouvrant son robinet par exemple. Et pour y arriver, l’eau parcourt parfois beaucoup de kilomètres. Par exemple, pour l’agglomération liégeoise dont un tiers de l’approvisionnement provient des sources de la vallée du Néblon, dans la commune d’Ouffet.

L'endroit où arrive la source principale, dans la galerie - © RTBF - Olivier Thunus

Là, un total de 7 sources sont réunies et passent par des galeries souterraines. " C’est effectivement ici que nous captons un tiers de la production journalière que nous acheminons vers les villes de Liège et de Herstal. Dans cette galerie, nous avons notre source principale, qui produit de l’ordre de 700 m³ par heure. Elle fait de l’ordre de 500-600 mètres et a été creusée il y a plus ou moins un siècle ", confirme Cécile George, responsable du service production de la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux.