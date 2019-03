Visé: une attaque à l'explosif contre un distributeur de billets, des maisons touchées

Ce matin, aux alentours de 3 heures, une attaque à l'explosif s'est produite contre l'agence bancaire Argenta à Visé. La cible est un distributeur de billets. Actuellement, la banque ne communique pas sur le butin.

Les dégâts sont essentiellement matériels, il n'y a aucun blessé. Toutefois, les dégâts sont importants. Une dizaine de maisons ont été impactées et deux familles doivent être relogées dont une dans un logement d'urgence du CPAS (Centre Public d'Action Sociale).

Anne-Cécile, une habitante, raconte ce qu'elle a vu et entendu : "J’ai été réveillée par une détonation cette nuit. Les vitres des fenêtres de ma chambre ont explosé. J’ai d’abord pensé à un arbre qui était tombé donc je me suis levée pour voir. Et là, j’ai vu le distributeur en face de chez littéralement explosé. Une personne essayait d’avoir accès à l’argent et une voiture noire attendait le jeune homme. Après, ils sont partis vers la place du centre-ville. C’était digne d’une scène de film". D'après un voisin, il s'agirait d'une audi noire.

Selon le service de déminage de l'armée, il reste encore 300 grammes d'explosif. Un périmètre de sécurité élargi a été mis en place. La bourgmestre Viviane Dessart (MR) a décidé de fermer le marché hebdomadaire jusqu'à 14h30.