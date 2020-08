Visé: un bac pour traverser la Meuse entre Lanaye et Eijsden

Une douzaine de piétons et cyclistes peuvent emprunter le bac pour traverser le fleuve. - © RTBF - Erik Dagonnier

"On vient de temps en temps" explique une passagère. "On est venus la semaine dernière en vélo, sans les enfants. Ici, on voulait leur faire découvrir le bac et la région. Découvrir les oiseaux. On a pris nos jumelles, un livre. C'est le plaisir d'être au bord de l'eau. En plus, il fait toujours plus frais ici. Étant donné les fortes chaleurs annoncées, on vient promener avec les enfants".

"On est venus à vélo. On est partis de Visé, on a fait Lixhe, Kanne, Maastricht, puis on est revenus ici. On va faire une petite incursion à Eijsden et y manger un petit bout". "On ne trouve pas ça dans la région ailleurs qu'ici. Ça permet d'écourter le tour à vélo. C'est original" racontent deux autres passagers.