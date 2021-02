Visé: positifs 10 jours après avoir reçu la première dose, comment l'expliquer?

Une petite vingtaine de cas positifs sur 90 résidents d’une maison de retraite à Visé, après une première dose de vaccin, est-ce anormal ? "Non répond le professeur Moutschen chef du Service des maladies infectieuses au CHU de Liège : "tous les vaccins mettent un certain temps pour délivrer leur protection. C’est la raison pour laquelle il faut deux doses et attendre un certain nombre de jours. On peut considérer que la plupart étaient déjà contaminés avant et il n’y a rien d anormal à considérer que le vaccin n’ait pas pu les protéger quatre à cinq jours après la première dose. D’autant plus qu’on connaît les clusters dans les maisons de repos, on sait à quelle vitesse ça peut se propager. Il est illusoire d’imaginer qu’en quelques jours un vaccin puisse enrayer ce processus".

"On n’a aucune donnée quant au fait que vacciner une personne qui est déjà contaminée apporte un bénéfice. Il y a une question de timing. Une infection par le covid, c’est quelque chose de très dynamique. Les gens parfois se retrouvent aux soins intensifs en quelques jours. La vaccination ne délivre ses bénéfices qu’en quelques semaines. Ces gens risquent effectivement d’être malades et doivent bénéficier de la même surveillance et des mêmes mesures - y compris l’hospitalisation – que s’ils n’avaient pas été vaccinés".

Est-ce que ceci remet en question l’efficacité du vaccin ?

"Non. On a des données en provenance d’Israël où la vaccination est déjà bien avancée. Ces données sont très rassurantes, puisque sur 160.000 personnes vaccinées, on n’a eu qu’une trentaine de cas de covid, c’est-à-dire onze fois moins que dans une population non vaccinée. Ces vaccins assurent donc bien une protection très efficace dans la vie réelle et pas seulement dans les études cliniques. Et il faut tordre le cou au vieux mythe anti-vax : la façon dont ces vaccins sont élaborés rend impossible une contamination par le vaccin lui-même. Comme je le dis parfois à mes patients, c’est comme si en regardant une photo de chien vous disiez que la photo vous a mordu ! C’est juste impossible".

"Par contre, la question qui peut être posée, c’est le fait que, alors qu’on fait tout pour éviter les files, est-ce que le fait de rassembler un grand nombre de personnes pour les vacciner, malgré toutes les mesures qui sont prises, ne va pas malgré tout augmenter le niveau d’exposition au virus, en sachant que la vaccination ne va pas les protéger tout de suite ? On verra quand on commencera à vacciner toute la population dans de grands halls omnisports, si on est en pleine troisième vague, c’est quelque chose qui va devoir indiscutablement être pris en considération. Il ne faudrait pas que ce qu’on gagne en protection à court terme, on le perde en contamination à court terme."