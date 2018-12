Visé: le pont de Lixhe devrait rouvrir partiellement à la circulation ce vendredi soir

Les riverains du Pont de Lixhe, à Visé, vont pousser un ouf de soulagement. Fin de journée, ce vendredi, le pont devrait enfin être rouvert à la circulation. Il était fermé depuis le 8 février suite à la rupture d’une des deux bielles qui ancraient le pont. Une rupture causée par la corrosion des fixations et dont le résultat était spectaculaire puisque le pont s’était soulevé de plus de 50 centimètres.

Le pont devrait donc rouvrir dans les deux sens, mais avec une vitesse limitée à 30 km/h.

Fin des travaux en 2019

Pour la réouverture complète du pont, il faudra attendre encore un peu, comme le souligne Viviane Dessart, la bourgmestre de Visé: "Il faut attendre que les températures ne soient pas négatives pour pouvoir refaire les joints en résine. J'espère que tout sera terminé en mars 2019".

Pour les riverains, au sens large, c'est le soulagement. Viviane Dessart: "Pour les riverains, et pour les entreprises et quelques commerces aussi qui sont principalement situés sur Loën. Et au niveau de la mobilité, ça va désengorger considérablement l'accès et le passage sur Visé et sur Lixhe. Pour celui qui l'emprunte au quotidien, c'est une très bonne nouvelle". Et ce d’autant que même pendant les derniers travaux, la circulation devrait rester possible.