Visé: le MR et le PS dirigeront la commune ces six prochaines années

A Visé, un accord de majorité a enfin été conclu. L'impasse y était totale depuis les élections communales du 14 octobre dernier. Mardi soir (le 23), un accord a finalement été scellé entre le MR et le PS pour diriger la commune ces six prochaines années.

Les deux formations comptent 14 sièges sur 25. Une majorité confortable. C'est bien la libérale Viviane Dessart qui sera la bourgmestre de la Cité de l'Oie. Viviane Dessart a réalisé un excellent score personnel avec plus de 1.500 voix de préférence.

L'opposition sera formée par Ensemble, Oui Visé, Visons Demain et le PTB.

A Visé, les négociations auront donc pris plus d'une semaine. Suite au scrutin, c'est un MR affaibli qui avait la main avec la tête de liste Viviane Dessart. Elle souhaitait prolonger la majorité sortante et d'abord collaborer avec la liste cdH Ensemble mais les deux listes se retrouvaient trop court en nombre de sièges pour former une nouvelle majorité. Et aucun parti ne voulait s'associer au duo MR-Ensembe, l'ex cdH. Visons demain, de l'écolo Martial Mullenders, a dit non, le PS également. Le PTB a dit qu'une alliance avec le MR était impossible. Et les anciens MR de Oui visé ont aussi dit non.

Finalement, le MR a donc conclu un accord avec le PS.