Visé : enquête publique lancée pour l'asphaltage du chemin de Richelle

Réclamations jusqu’au 15 septembre

La procédure est lancée - © Visé

L’avis d’enquête publique pour aménager la voirie autrement dit pour asphalter le petit chemin de Richelle vient d’être publié dans la presse et sur le site de la ville. Le projet prévoit, pour près d’un million et demi, de réaliser deux tronçons avec aire de rebroussement et un tronçon mode doux afin d’éviter les transit entre Visé et Richelle.

Du côté de l’association de protection du chemin de Richelle, on ne baisse pas les bras. "Une rencontre a eu lieu avec le ministre concerné avec la bourgmestre aussi. On n’est pas opposé à un projet modéré et concerté. Ce n’est pas le cas. On fait tout à l’envers !", explique Marc Joris, riverain et membre de l’association.

Le dossier est consultable à la ville à partir du 27 juillet et jusqu’à la fin de l’enquête le 15 septembre.