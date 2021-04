Visé: des habitants se mobilisent contre un projet immobilier à la sortie de l'autoroute

A Visé, des habitants s’opposent à la construction d’un immeuble à la sortie de l’autoroute. Un bâtiment de 13 étages composé d'appartements et de bureaux. L'architecte voudrait en faire un repère d’entrée de ville. Cela fait 5 ans qu'il dessine les plans. Une enquête publique va débuter, mais les riverains ne veulent pas attendre, et ils se mobilisent.

Une pétition a été lancée

Dans une précédente mouture, dévoilée en 2017, l’immeuble devait être couvert d’un maillage métallique. Il a disparu, mais la forme générale, contemporaine, demeure.

Les pétitionnaires craignent notamment que l’immeuble plonge ses voisins dans l’obscurité, brise l’harmonie des lieux et masque la collégiale Saint Martin-Saint Hadelin.

Un geste architectural minimaliste

Luc Spits et son bureau d’architecture expliquent de leur côté vouloir poser un geste architectural, mais sans extravagance: "Le geste, il est tout à fait simple. Très minimaliste. Par rapport aux bâtiments existants, on est quatre niveaux en plus. On est avec une architecture toute fine, qui est, pour nous, totalement intégrée dans cet espace, et qui a une référence à la collégiale, et à la finesse de la collégiale qu'elle peut avoir avec son clocher. A la base, on avait fait une maille métallique dessus. Finalement, on s'est dit qu'on allait faire une peau totalement lisse dans les mêmes tonalités que la collégiale. La collégiale sera toujours l'élément principal à tous les points de vue. On ne rivalise pas du tout avec la collégiale. On veut justement avoir le dialogue avec le passé et aujourd'hui, en voulant faire un projet qui va, dans le temps, conserver son architecture grâce à son minimalisme".

Avec ce projet, l'architecte s'attendait à avoir des critiques: "Et c'est très bien qu'il y en ait" explique-t-il "parce que ça fait évoluer les pensées, et c'est légitime. Nous allons défendre notre projet. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent au contemporain aussi".

Une enquête publique débutera le 19 avril.