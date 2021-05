Visé: des centaines de réclamations contre le projet d'une tour à l'entrée de la ville

"Un projet jugé démesuré!" A Visé, le projet de construction d'une tour en entrée de ville soulève les critiques. L'enquête publique vient de s'achever. Elle concerne un bâtiment moderne à appartements de 11 étages. Et d'après la Ville, les réclamations sont nombreuses. Et pas seulement sur son aspect esthétique.

Une pétition a rassemblé presque 900 signatures

En effet, selon l'échevin de l'urbanisme, la Ville a reçu plusieurs centaines de courriers. Parmi les remarques les plus nombreuses figurent d'abord la hauteur de la tour qui frise les 40 mètres. Sa localisation, ensuite, à proximité de la Collégiale Saint-Hadelin, un bâtiment classé. Et enfin, l'importe perte d'ensoleillement pour les maisons des riverains. Des riverains qui ont rassemblé presque 900 signatures pour s'opposer au projet qui, selon eux, enfreint de nombreuses règles urbanistiques.

Du côté de la commune, on reste prudent

Et que pense la commune de ce projet? A ce stade, elle reste extrêmement prudente. L'échevin de l'urbanisme ne veut pas se prononcer avant d'avoir examiné toutes les réclamations. Et en fonction, il décidera de demander ou non des modifications au promoteur immobilier de la tour. Difficile donc de savoir si la Ville aujourd'hui soutiendra le projet. Le dossier devra ensuite passer par la Région wallonne. Et puis seulement, la Ville prendra position en accordant ou non le permis. Des démarches qui pourraient prendre jusqu'à 6 mois.

►►► À lire aussi : L'entrée de ville de Visé au centre d'un projet audacieux