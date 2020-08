Visé : des cartes "tracing" pour l'HORECA

C’est une des récentes mesures prises par le conseil national de sécurité. Il faut désormais laisser ses coordonnées aux patrons des établissements quand on se rend dans un restaurant ou encore un café.

Objectif : permettre le "tracing", l’identification de la clientèle en cas de foyer de contamination au coronavirus

C’est une contrainte supplémentaire pour l’HORECA

A Visé, on a décidé de donner un coup de pouce aux patrons du secteur avec une petite carte de visite pas comme les autres, l "Horeca Covid tracing card" avec les noms très officiels de la ville de Visé, de l’agence locale de développement et du Commerce visétois. La carte est préformatée pour y inscrire les nom, prénom, téléphone ou adresse mail du client ainsi que le jour, l’heure et sa table.

L’initiative est plutôt bien accueillie par les clients et elle simplifie la vie des patrons et employées des établissements nombreux sur le territoire communal :"avant on avait une grande feuille A4. Dès que le client entrait, il devait la remplir et derrière d’autres attendaient. Ici, c’est plus pratique, on la distribue et le client a tout son temps pour remplir puis on la reprend à la fin du repas".



30.000 cartes ont été mises à disposition du secteur.