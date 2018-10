Visé: blocage dans les négociations sur la formation de la future majorité

À Visé, c'est un MR affaibli qui a la main avec la tête de liste Viviane Dessart. Elle souhaite prolonger la majorité sortante et d'abord collaborer avec la liste cdH Ensemble mais les deux listes se retrouvent trop court en nombre de sièges pour former une nouvelle majorité. Le MR se dirige donc vers une tripartite.

Il faudra choisir parmi sans doute 3 listes: le PS, l'éternel opposant qui compte 7 sièges, la liste dissidente MR Oui Visé et ses 3 sièges -mais on sait les tensions qui existent entre les deux listes- et la liste écolo "Visons demain", mais ses deux sièges suffisent à peine.

Et pour l'instant, c'est toujours le blocage dans les négociations sur la formation de la future majorité. Comme le souligne Sudpresse, aucun parti ne veut s'associer au duo MR-Ensembe, l'ex cdH. Visons demain, de l'écolo Martial Mullenders, a dit non, le PS également. Le PTB a dit qu'une alliance avec le MR était impossible. Et les anciens MR de Oui visé ont aussi dit non.

Rappelons qu'à l'issue du scrutin, à Visé, les deux principaux partis MR (26,90%) et PS (24,24%), ont perdu chacun plus de 10% des voix. Ces deux listes se retrouvent avec trois sièges de moins et cumulent donc chacune 7 sièges.

La liste Ensemble (CDH) (16,02%) limite la casse mais ne profite pas de la chute des deux ténors et conserve 4 sièges.

La liste dissidente MR "Oui Visé" obtient 3 sièges.

Le PTB, qui se présente pour la première fois, obtient 10% et 2 sièges, tout comme la liste écolo "Visons Demain".

Côté voix de préférence, c'est la tête de liste MR Viviane Dessart qui fait le plus haut score (1577) suivie de Francis Theunissen (1069) au PS. L'ancien bourgmestre MR Marcel Neven fait lui 609 voix.