Visé: avec un MR éclaté, des élections plus ouvertes que jamais dans la Cité de l'Oie

A Visé, le PS et le MR risquent de perdre des plumes lors des prochaines élections. Avec 6 listes, le jeu électoral est particulièrement ouvert. Comme en 2012, les quatre partis traditionnels se présentent: le PS, Écolo avec la liste baptisée "Visons demain", le cdH qui s'appelle "Ensemble" et le MR auquel s'ajoute une liste MR dissidente qui s'appelle "Oui Visé". Enfin, pour la première fois, il y aura aussi une liste PTB. Aucune de ces 6 listes n'est en mesure d'obtenir la majorité absolue. Qui succédera au libéral Marcel Neven pour diriger la commune de Visé? Tout est possible dans la Cité de l'Oie.

Dans la commune de Visé, le paysage politique a été profondément bouleversé ces derniers mois. D'abord du côté des socialistes. Aux dernières élections, Gilles Simon était le champion en nombre de voix. Certains le voyaient déjà futur bourgmestre. Mais depuis, en région liégeoise, l'affaire Publifin a marqué les esprits. Et Gilles Simon occupait la fonction de secrétaire général de Nethys. Aujourd'hui directeur chez Resa, il a choisi d'abandonner la tête de liste du PS au profit d'un pompier retraité, ancien communiste. Ajoutons que l'arrivée d'une liste PTB à gauche du PS risque de faire perdre des électeurs au PS.

A droite, le MR n'est pas non plus en toute grande forme. C'est peu de le dire. Six mandataires sur dix ont quitté la liste des réformateurs pour en créer une autre baptisée Oui Visé. Difficile dès lors pour les deux listes bleues de se réunir demain pour diriger la ville.

Dès lors, avec la liste Ensemble, l'échevin cdH Luc Lejeune se verrait bien bourgmestre.

Mais malicieux, l'actuel bourgmestre, Marcel Neven -aujourd'hui 75 ans- qui pousse la liste MR, n'exclut pas non plus de rempiler.