Violée, une jeune femme se voit refuser une prise en charge au CHR Verviers

En octobre dernier, une jeune femme est violée en région verviétoise. L’hôpital le plus proche refuse de la prendre en charge. Elle devra être conduite dans un autre établissement, plus lointain.

Que s’est-il passé ?

Nous sommes en pleine nuit. La jeune femme qui a été violée se rend à la police, elle dépose plainte. Il s’agit alors de l’emmener à l’hôpital. Et au CHR de Verviers, c'est "non", en tout cas pour le SAS (le set d'agression sexuelle). C’est un kit pour recueillir les traces de viol et les rendre valables devant un tribunal.

Une seule solution : reprendre la route, pour aller pratiquer ce SAS dans un autre hôpital. En l'occurrence à Malmedy ou à Liège, à une vingtaine de kilomètres de là.

Pour la victime, c’est encore attendre, encore retarder le moment de se laver… Une situation difficile.

Pourquoi refuser de prendre la victime en charge ?

C’est là que ça se complique. Il y a un an encore, en cas de viol la nuit, c’est le médecin légiste qui se déplaçait. Mais depuis plusieurs mois, faute de moyens financiers, l'institut médico-légal de Liège a renoncé à se déplacer la nuit. C’est donc aux hôpitaux à prendre en charge cet examen légal. Un protocole a été mis en place entre le parquet, la police et les hôpitaux.

Dès lors, pourquoi l’hôpital de Verviers refuse cette prise en charge légale ? Les gynécologues ont bien essayé de mettre en place le protocole. Puis ont renoncé.

Ce SAS prend deux heures de travail minutieux. Pendant ce temps, le gynécologue ne peut pas prendre en charge des accouchements, des complications d'autres patientes.

Ce travail légal prend le pas sur les soins stricto sensu, nous dit-on au CHR. Et l’équipe gynéco préfère dès lors orienter les victimes vers un centre spécialisé ou un hôpital plus important.

Le CHR de Verviers est-il le seul concerné par ce refus ?

Non, c'est le cas aussi en région hutoise. Mais cela crée des zones importantes sans prise en charge légale des viols. Et pour les victimes, cette difficulté d’accès à un hôpital peut être un obstacle à porter plainte.

Il va falloir à présent évaluer ce nouveau protocole. Mieux orienter les victimes. Pour les (re)placer au centre des préoccupations.