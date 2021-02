Violée par un de ses amis, une Liégeoise veut créer un groupe de parole pour briser le silence

"Baby don’t cry, talk"… C’est le nom de la future asbl qu’une jeune liégeoise veut créer, une asbl de soutien aux personnes victimes de viols et d’agressions sexuelles. Orlane Graindorge a 25 ans. Il y a deux ans, un de ses amis la viole chez elle. Une agression qu’elle gardera longtemps enfouie. Tentatives de suicide, boulimie… Le traumatisme est énorme. Un an après les faits, elle décide de porter plainte. Aujourd’hui, elle franchit le pas et témoigne sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, d’autres témoignages affluent. La solidarité lui fait du bien. Sa parole libérée la fait enfin revivre. Et lui donne l’idée de créer un groupe de parole et d’entraide pour les victimes de viol, basé un peu sur le principe de celui des alcooliques anonymes. Elle témoigne.

j'ai été complètement brisée

"J’ai été victime d’agression sexuelle il y a deux ans et demi par quelqu’un que je connaissais depuis 13 ans. C’est arrivé dans ma maison. Un dimanche après-midi. J’étais dans un état de choc total. Je ne comprenais pas ce qui m’était arrivé. Je me suis posé un millier de questions. Je me suis demandé si c’était ma faute, si c’est moi qui avais donné des mauvais signes, s’il y avait eu une mauvaise interprétation des choses alors que je sais que j’avais été claire, que je sais que j’ai dit non, que j’avais mal, qu’il fallait qu’il arrête. Et de là, en fait, j’ai été complètement brisée. J’ai vécu deux ans et demi de souffrances jusqu’à aujourd’hui, pour pouvoir être là à vous en parler.

En parler, ça a été thérapeutique

Mon agresseur faisait partie de mon groupe d’amis. C’est la première raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas en parler. Et puis, il y a les tabous qui tournent autour du viol et des agressions sexuelles qui ont fait que je ne me confiais à personne. Je me suis sentie extrêmement seule. Je ne trouvais de l’aide nulle part. Je n’osais pas en parler, je ne savais pas à qui m’adresser." Pour Orléane, la parole a été libératrice. "je me suis vraiment rendu compte qu’en parler, ça a été thérapeutique donc j’invite vraiment toutes les personnes victimes d’agressions sexuelles à en parler. Beaucoup de personnes n’osent pas porter plainte et ne sont pas au courant des aides mises déjà en place. Je pense au CPVS, le Centre de Prise en Charge des violences sexuelles ou "SOS viol."

"Baby don't cry, talk" Un groupe de parole sur le viol un peu comme les AA

Depuis la publication sur Facebook de son témoignage début février, Orléane a reçu beaucoup de témoignages et de marques de soutien mais aussi beaucoup de professionnels, de médecins, de thérapeutes, de psychologues sont venus la trouver pour l’aider. "D’où l’idée de cette asbl où ils y auraient des groupes de parole anonymes pour simplement se libérer de cette parole. Ensuite, nous comptons organiser des activités avec des professionnels, des espèces d’ateliers thérapeutiques ou des entretiens individuels." En plus de son asbl, Orléane veut organiser en mars à Liège, une manifestation pour crier "stop au viol et aux non-dits."