Vingt-trois dames réussissent le défi d’un premier triathlon à Butgenbach

Depuis deux mois, une bonne vingtaine de dames se sont entraînées en région liégeoise afin de participer au premier triathlon de leur vie. 750 m de nage, 21 km à vélo et 5 km de jogging étaient à leur programme, avec la volonté de montrer que ce sport est tout à fait accessible aux femmes. Et ce premier triathlon, c’était ce samedi au lac de Butgenbach.

" Un gros élément de difficulté, c’était la nage en eau libre. Elles nageaient ici dans le lac de Butgenbach et c’est vrai que ça fait partie du stress de la compétition, avec le port de la combinaison en néoprène. Il y avait 23 tri-girls qui ont pris le départ et elles ont toutes passé la ligne d’arrivée ", se réjouit l’initiatrice du projet, Flore Hastir, elle-même initiée à la discipline par son jeune frère Renaud.

Un premier cap a donc été franchi pour ces participantes, et certaines se montrent ambitieuses : " Certaines parlent déjà de s’inscrire à un autre triathlon. A la base, c’était un défi personnel et certaines ne pensaient pas pouvoir réitérer l’expérience, mais déjà maintenant elles parlent d’en faire un deuxième à la fin de la saison, en octobre. Certaines voudront peut-être aussi augmenter les distances et, qui sait, avec un ironman comme objectif dans quelques années. Elles sont ambitieuses en tout cas ".