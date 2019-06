Vingt millions d'euros investis sur le site d'embouteillage de Chaudfontaine.

Chaudfontaine, propriété de Coca-Cola Belgium, a investi 20 millions d'euros dans une ligne aseptique et une siroperie en vue de lancer sur le marché belge, d'ici fin juin, de nouvelles boissons "plus naturelles", a annoncé mardi Ben Bijnens, Country Director Benelux de Coca-Cola Services.

Il s'agit d'un des plus grands investissements consentis sur le site liégeois d'embouteillage, souligne Coca-Cola. Cette ligne aseptique et cette siroperie "sont indispensables pour la production et la mise en bouteille de ces nouvelles boissons plus naturelles et faibles en calories", insiste Ben Bijnens.

Fin juin, deux nouvelles boissons à base d'eau minérale naturelle de Chaudfontaine seront lancées sur le marché belge: la Chaudfontaine Fusion et la Chaudfontaine Sensation.

Cette nouvelle ligne aseptique a une capacité de mise en bouteille de 36.000 unités par heure. "Cet investissement n'altère en rien le processus via lequel l'eau minérale de Chaudfontaine est embouteillée. La quantité de boissons produites grâce à cette ligne aseptique n'a aucun effet sur l'alimentation ou la production de la source", a assuré Ben Bijnens.

Visiblement soucieux d'améliorer son image maintes fois écornée en la matière, Coca-Cola a par ailleurs annoncé que les bouteilles Chaudfontaine en polytéréphtalate d'éthylène (PET) contiendront 100% de plastique recyclé, à l'exception du bouchon et de l'étiquette, d'ici la fin de l'année. Les films empaquetant les bouteilles seront eux produits à partir de 100% de plastique recyclé. à partir d'août, affirme Coca-Cola.