Vin de Liège: soixante bénévoles pour des vendanges précoces.

C'est le début des vendanges. Et au Domaine des Vins de Liège, une soixantaine de bénévoles étaient au rendez-vous ce matin. Assis entre les vignes, ils chouchoutent le raisin. Et la pluie ne les a pas découragés.

Pour René, c'est une première vendange. Et notre bénévole a déjà l’œil pour identifier les bonnes grappes: "Voilà une grappe qui est de la deuxième pousse, ce qui n'est pas bon pour faire le vin. Il faut enlever les feuilles, et la pourriture, il en faut un peu, mais pas de trop. Il faut sélectionner, et puis le tour est joué!"

Chaque vendange est différente, il faut s'adapter

Yves, lui, est ici pour la cinquième année de suite. Et cette récolte sous la pluie, ce n'est rien comparé à ce qu'il a vécu les autres années: "On a déjà un peu tout connu, on nous a fait une fois vendanger plus ou moins une grappe sur deux. Une autre année, on a eu la Drosophile suzuki qui a fait pourrir une partie de la récolte, et les grains qui sentaient le vinaigre, on devait les éliminer. Chaque année est différente. Ici, il y a pas mal de feuillage, tout n'est pas mûr en même temps, il faut s'adapter aux ordres qu'on reçoit".

Une année qui s'annonce bien

Mais cette année s'annonce bien. Les grappes sont bien fournies, et le goût est visiblement au rendez-vous. Alec Bol, administrateur-délégué des vins de Liège: "Il est excellent, on a eu un printemps très bon avec des belles périodes de sécheresse où la vigne a pu vraiment se concentrer sur les raisins. On a eu juste ce qu'il fallait d'eau, pas trop, mais assez. Et puis on a eu une fin de saison en août avec des belles périodes de soleil, et donc la maturation s'est passée de manière très précoce et très rapide".