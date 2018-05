Villers-le-Bouillet: un groupe de réflexion pour permettre d'agir au-delà des clivages politiques

"VIDEM", comprenez Villers Demain. C'est le nom d'un think tank, un nouveau groupe de réflexion qui a vu le jour à Villers-le-Bouillet avec pour objectif le dépassement des clivages politiques et l'élaboration de projets soutenus et demandés par la population tout en tenant compte des réalités du terrain. Un mouvement neutre qui pourrait, à l'avenir, faire office de groupe de pression sur les politiques.

"A force de discussions et de rencontres, on s'est rendu compte que beaucoup de citoyens ne se retrouvaient pas dans la vision politique menée à Villers. Les combats historiques n'ont plus leur place et n'ont aucun intérêt pour les citoyens. Tout ce qu'on constate, c'est que la commune n'évolue pas. De là, on a lancé l'idée de créer un think tank, un groupe de réflexion, qui permettrait d'aller au-delà des guéguerres politiques et de penser l'avenir de la commune" explique Laurent Galas, gestionnaire de la page Facebook VIDEM.

Ce groupe de réflexion est constitué de Villersois volontaires provenant de tous milieux professionnels. L'idée est avant tout de penser en termes de projets d'avenir réalisables mais aussi en termes de gestion quotidienne où les intérêts personnels sont laissés de côté. "Les profils hétéroclites de ce think tank permettent de travailler sur plusieurs thématiques tout en prenant en considération les réalités budgétaires et temporelles. On constate notamment que la commune ne met pas de stratégie en place pour séduire les investisseurs, pour redynamiser le centre du village. C'est une problématique à laquelle nous réfléchissons", souligne le trentenaire.

A terme, l'objectif de ce mouvement est de fournir aux gestionnaires de la commune des idées, des projets réalisables soutenus par la population.

A l'heure actuelle, les membres n'envisagent pas de déposer une liste en vue des élections, mais rien n'est exclu. "Si les politiques en viennent à se servir de ces idées pour alimenter leurs programmes, c'est que la démarche est valable et que ça vaut le coup de l'exprimer", conclut Laurent Galas.