Villers-le-Bouillet : faillite et reprise pour les Fonderies Fallais

Les Fonderies Fallais à Villers-le-Bouillet changent de mains.

La société spécialisée dans l’usinage et la finition de pièces d’aluminium (elle a notamment à son actif des pièces essentielles du viaduc de Millau) est en procédure de réorganisation judiciaire depuis un an et demi. Les La faillite a été prononcée ce jeudi.

Elle cherchait un repreneur. C’est chose faite. La société est reprise par la Sprl Stema Metaalwerken, installée à Genk.

Pertes d’emplois

Les nouveaux patrons devraient se séparer de près de la moitié du personnel puisque les syndicats parlent du réengagement de 18 personnes sur 50 et avec des conditions salariales largement rabotées. "On parle quand même de 2 euros en moins par heure, de diminution de la valeur des chèques repas, de suppression de la prime de fin d’année, de l’assurance hospitalisation et du passage de 36 à 38 heures de travail par semaine", explique Jean Luc Rader, secrétaire régional FGTB Métal. La reprise passe par une faillite. Les travailleurs qui ne seront pas réengagés émargeront au fond de fermeture.

Les Fonderies ont été créées en 1948 par Gaston Fallais. Noshaq (Meusinvest) et la SOGEPA détenaient d'importantes participations dans la société.

Une assemblée d'information au personnel est prévue lundi.