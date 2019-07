Ville et CPAS de Spa regroupés au Britannique ? Une étude est en cours

L’administration communale et celle du CPAS de Spa vont-elles émigrer vers l’ancien hôtel et internat du Britannique ? La question est en tout cas à l’étude. Ce n’est pas la seule piste envisagée pour ce regroupement, mais la Ville pourrait profiter de la mise en vente de ce bâtiment prestigieux.

A Spa, Ville et CPAS veulent regrouper leurs administrations sur un seul site. Celui du CPAS a rapidement été abandonné, restait celui de l’hôtel de ville. Un auteur de projet a réalisé une étude de faisabilité et c’est possible sur ce site. Peu de temps après, la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé vouloir vendre ses deux internats spadois : la maison blanche et le Britannique.

Ce dernier bâtiment est étroitement lié à l’histoire de Spa et pourrait être un hôte de prestige : " L’hôtel Britannique, nous ne voudrions pas qu’il parte dans d’autres mains. Ça nous ferait assez plaisir de pouvoir avoir ce bâtiment et de le transformer en hôtel de ville, avec une très belle salle de réception, notamment pour célébrer les mariages, et peut-être en faire un très beau parc également, qui pourrait être relié au parc anglican. Nous pensons que réunir les deux administrations est tout à fait possible dans ce bâtiment-là. Cela rendrait aussi ce bâtiment accessible à l’ensemble des Spadois ", estime Sophie Delettre, bourgmestre de Spa.