Vidéo d'acte sexuel à la buvette du foot à La Minerie : des lourdes peines possibles

Une information judiciaire a été ouverte suite à des faits à caractère sexuel commis dans un club de football à La Minerie, dans la commune de Thimister-Clermont. Une jeune femme a été filmée dans la buvette du club et la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux. Une plainte pour viol a été déposée par la victime et les personnes présentes risquent gros.

Enregistrer une personne à son insu alors qu’elle est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite, diffuser cette vidéo ou même simplement la partager, cela fait l’objet d’un article de loi qui prévoit des peines très lourdes : " Cette loi est effectivement extrêmement sévère et elle prévoit des peines allant de six mois à 15 ans de prison selon l’âge de la victime, que cette vidéo soit prise avec ou sans le consentement, mais que le consentement ne porte en tout cas pas sur le partage de cette vidéo. Toute personne qui partage celle-ci est passible de cette même peine ", détaille l’avocat liégeois Maxim Töller, qui a consacré une étude à cette loi.

Une loi qui considère les auteurs de ce type de délit comme des délinquants sexuels. Et cela a des conséquences additionnelles particulières : " Il y a toute une série de lois qui vont s’appliquer également, et d’interdictions notamment. Par exemple, une personne qui est reconnue coupable, même d’un simple partage de cette vidéo, pourrait se voir interdire l’accès à la fonction publique, l’armée, le port d’arme ou ce genre de chose, et si elle a un emploi dans la fonction publique elle pourrait parfaitement être renvoyée ", précise-t-il encore.

Le simple fait d’être présent lors de tels actes et de les observer sans le consentement explicite des personnes concernées est aussi passible des mêmes peines.

La Belgique est un des pays réprimant le plus sévèrement ce type de fait. En France par exemple, le délit de "captation d’images impudiques", comme cela s’appelle dans l’Hexagone, entraîne une peine de 1 à deux ans de prison et jusqu’à 30.000 euros d’amende.