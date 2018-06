Victime de son succès, le camping de l'Hirondelle n'accueillera plus le touriste d'un jour

Cap sur le camping! Son image ringarde, c'est fini! A tel point que les campings refusent de plus en plus de monde et n'acceptent plus de réservation pour deux ou trois jours. Nous nous sommes rendus dans le plus grand camping de Wallonie, au Domaine de l'Hirondelle à Oteppe.

Chez Christine et Jean-Pierre

Christine Wey et Jean-Pierre Spelmans sont arrivée ce jeudi au Domaine de l'Hirondelle à Oteppe. Ils viennent de Chaudfontaine près de Liège. Ils ont l'intention de passer quelques jours dans leur caravane. "Je viens chercher la tranquillité et me sentir en vacances. Quand il fait beau, avec les piscines, on se croit en Tunisie, c'est génial" dit Christine.

Pour recevoir les amis dans de bonnes conditions, il faut que cet espace de vacances soit parfait. "Les pelouses poussent très fort. Les fleurs, il faut les arroser le matin et le soir. Il faut nettoyer un peu à gauche et à droite pour recevoir les amis ..." explique Jean-Pierre.

Chez Marlène et Daniel

Marlène Mario et Daniel Van Cayseele sont en vacances, eux aussi, au Domaine de l'Hirondelle. Ce sont des supporters de l'équipe belge. Hier soir, ils ont eu beaucoup de plaisir à regarder le match au camping. "Ils ont fait une équipe formidable, ils ont fait un match formidable, c'était magnifique. Tout le monde s'est bien plu et l'ambiance ici au camping était magnifique. Il y avait beaucoup de klaxons, beaucoup de drapeaux qui ont volé ..." dit Daniel.

Ce matin à 11 heures, il y avait déjà 22 degrés, l'occasion de faire le point de vitamines D. "On profite du soleil car on en a peu en Belgique. On profite un maximum le matin quand on se lève et quand on peut déjeuner à l'extérieur et puis on profite encore du soleil après-midi, c'est génial" explique Marlène.

Bien réussir ses vacances

Les vacanciers qui terminent leurs séjours cette semaine ont bien réussi avec le temps. Cette phrase résonne au camping d'Oteppe. "Toute la semaine, ça a bien chauffé. On est arrivé dimanche, on a réussi, ça se passe bien, on est content" dit Virginie Lombard, une vacancière française.

Plus de place pour le touriste d'un jour

Le camping de l'Hirondelle est victime de son succès, le tourisme d'un jour n'est plus possible. Ludo Maertens, administrateur du Domaine, explique: "Il faut compter qu'à l'Hirondelle, maintenant, en juillet et août, nous avons à peu près 4.000 personnes qui vont loger. Quand il fait beau, nous pouvions encore ajouter 1000 voitures, ce qui fait 10.000 personnes sur le site. Ca devenait trop. La sécurité était en danger et on a dû faire un choix".

Pour attirer les vacanciers, les investissements se poursuivent. De nouvelles constructions voient le jour pour l'instant.