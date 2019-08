Vibrer dans le Condroz lors de la 9e Biennale de photographie

Tous les week-ends du mois d'août le Centre Culturel de Marchin propose des promenades bucoliques et artistiques dans le Condroz.

Aujourd'hui, les expositions sont concentrées dans 2 villages : Grand Marchin (hameau de Marchin) et Ossogne (commune de Havelange).

"Entre les deux villages, il y a entre 8 et 10 lieux d'exposition à visiter. Ce sont des promenades que l'on peut faire à pied. Explique Emmanuel D' Autreppe , un des organisateurs faisant partie de l'équipe de programmation. C'est une invitation à venir découvrir des expositions de photos mais aussi découvrir le paysage, faire des rencontres et se surprendre de la richesse du patrimoine".

Une belle expérience humaine

Pour mener à bien cette manifestation, les organisateurs peuvent compter sur l'aide précieuse des habitants des 2 communes.

Emmanuel D'Autreppe: "C'est l'occasion de faire de belles rencontres humaines puisqu'il y a des habitants qui nous soutiennent. Il y a également des bénévoles qui participent à l'aventure et des personnes qui mettent des lieux à disposition. Il y a aussi ceux qui participent aux ateliers et aux animations. Ce n'est pas seulement une exposition de prestige mais aussi une proposition tout public avec beaucoup de moments à vivre et de choses à voir.

Les photographes

Les photographes ont tous des profils complètement différents, ce à quoi les organisateurs tiennent beaucoup. Comme l'explique Emmanuel D'Autreppe. "Il y a des ateliers avec des jeunes débutants ainsi que des photographes émergents. Il y a des gens qui habitent tout près et d'autres qui viennent de l'étranger. Il y a des personnes plus âgées. Il y a des gens connus, reconnus ou méconnus. Il y a vraiment une grande diversité mais chaque exposition est importante pour nous. Il n'y a aucune hiérarchie et en général, ce qui est magnifique c'est que les photographes nous font confiance et sont contents d'être là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rencontre et du partage. Il s'agit d'une vraie mixité culturelle et sociale. Ce sont souvent de très beaux moments".

Quant au thème "Vibrer", il évoque chez chaque personne un ressenti différent. Du côté des organisateurs, il se décline en une pensée dotée d'une belle énergie positive face à une actualité de plus en plus indigeste.

Renseignements et horaires sur le site: https://www.biennaledephotographie.be/accueil/