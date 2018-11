Verviétois, ne dites plus "Au fil de l'eau", dites "O quai"

C'est le nouveau nom du centre commercial que le groupe CityMall envisage de construire à Verviers. Il a été présenté ce mardi, au marché des professionnels de l'immobilier commercial, un rendez-vous annuel sur la côte d'azur. Il se décline sur un sigle qui représente un fanion de bateau, un fanion noir sur fond de flots bleu, avec la lettre O entourée de deux traits, ce qui figure le zero et le un du langage binaire, du langage informatique. Une manière d'indiquer que le futur complexe se veut "phygital", une association d'expérience de vente en ligne et d'achats en magasins.

Ce que les anglais désignent sous le vocable "brick and mortar", les français sous le mot de "carrelage", ce sont les boutiques physiques. Un mode de consommation en déclin face à la montée du digital. "O Quai" ambitionne de développer des technologies de pointe dans l'interactivité, avec du très haut débit dans les connections électroniques, ou avec par exemple des mirroirs connectés, pour réaliser des essayages virtuels.

Est-ce suffisant pour sortir la cité lainière de sa torpeur ? La société Cushmann &Wakefield le croit: c'est elle qui est chargée par le promoteur de trouver des enseignes. Elle mise sur un élargissement de la zone de chalandise à deux cent vingt mille consommateurs, presque le double d'actuellement. Au-delà de ce qui est déjà connu (un Carrefour au rez-de-chaussée, un C&A et un H&M au premier étage), aucun nouveau locataire n'a été officiellement annoncé.

Le chantier devrait démarrer en octobre 2019. Des travaux d'envergure, puisqu'il est prévu, en un quatrième sous-sol, d'implanter six quais de chargements et et déchargements pour les camions...