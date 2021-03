Verviers : voici la note d'Hasan Aydin

Que dit cette note ?

Hasan Aydin et Georges Witwrouw y résument les négociations qu'ils ont menées avec les partis du Cartel (MR + Nouveau Verviers + Cdh) et Ecolo depuis la mission qui leur avait été confiée le 18 février dernier. Ces négociations se sont terminées samedi dernier sur une fin de non-recevoir envoyée par le Cartel. Cependant, la note Aydin-Witwrouw n'utilise pas le mot "échec".

Le document Aydin-Witwrouw constate que les partis du Cartel sont divisés et ne parlent pas d'une seule voix. Il énumère les attitudes des uns et des autres par rapport à l'idée de voter une motion de méfiance "mixte" : le MR est divisé, au Cdh, plusieurs conseillers sont contre, pour Nouveau Verviers on ne sait pas et Ecolo rejette le mécanisme qu'il estime illégal.

Ces attitudes des éventuels partenaires d'un accord de majorité sont à corréler à un paragraphe qui se situe plus haut dans le document. Ce paragraphe explique qu'avec Malik Ben Achour candidat bourgmestre, il y aura une motion mixte - celle dont ne veulent pas certains membres du Cartel. Si c'est Hasan Aydin le candidat, la motion sera "conforme" et "juridiquement inattaquable au Conseil d'Etat".

Prolonger ou arrêter ?

Hasan Aydin ne demande pas textuellement à ce que sa mission de négociation soit prolongée, mais une fois les deux termes du raisonnement accolés, c'est ce que le document remis au président de l'USC semble vouloir dire. Le document Aydin-Witwrouw note qu'avant de poursuivre les négociations, le PS doit se prononcer sur plusieurs enjeux, et qu'il doit notamment "clarifier rapidement sa position sur l'identité du candidat-bourgmestre."

Hasan Aydin ne fait pas l'unanimité. Pour les uns, il est affable et fiable, pour les autres cassant et imprévisible. C'est contre lui que Muriel Targnion a déclenché la crise verviétoise. Aujourd'hui, le PS veut pousser Muriel Targnion dehors et former une nouvelle majorité sans elle. Mais il faut pour ça compter avec Hasan Aydin. C'est lui que la loi désigne comme bourgmestre si Muriel Targnion s'en va. Mais les partis du Cartel ne semblent pas vouloir de lui à la tête de la ville. Pour autant, Hasan Aydin n'entend pas laisser la place à un autre.

Cet autre, ce serait Malik Ben Achour. Le PS a envoyé Hasan Aydin négocier un pacte de majorité. A l'heure où sa mission se termine, ce pacte n'existe pas. Le PS va-t-il lui signifier que c'est terminé et choisir l'option Ben Achour ? Il nous revient que le président des socialistes verviétois n'a pas encore décidé de réunir le comité qui aurait le pouvoir de décharger Hasan Aydin de sa mission. Il y aurait trop d'incertitudes en face, au Cartel. Il se chuchote aussi que réunir une majorité de socialistes pour faire de Malik Ben Achour le négociateur officiel et donc le candidat-bourgmestre à la place d'Hasan Aydin n'est pas aussi simple à réaliser qu'à écrire.