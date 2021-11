Verviers veut savoir si son administration est le reflet de sa population : une première en Wallonie

L’administration communale de Verviers et celle de son CPAS reflètent-elles la diversité de la population de la ville ? Verviers va être la première ville wallonne à lancer une enquête à ce sujet, en s’inspirant d’initiatives semblables prises en particulier à Gand mais aussi à Bruxelles.

Le collège communal verviétois a décidé il y a peu de confier ce travail au CEDEM, le Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations de l’Université de Liège. L’enquête sera menée en 2022.

En cherchant ainsi à savoir si son administration ressemble à sa population, Verviers va faire œuvre de précurseur en Wallonie et ce n’est pas un hasard. Antoine Lukoki est l’échevin de l’interculturalité : "On sait les caractéristiques de Verviers : 12% de personnes étrangères. Dans les 12%, il y a 63% de personnes venant de pays hors Union Européenne. Il y a plus de 106 nationalités à Verviers. Verviers est une ville très inclusive mais on veut quand même pousser le bouchon un peu plus loin pour vraiment montrer l’inclusion au sein de notre administration et de l’administration du CPAS de toute la société verviétoise. La diversité, ce n’est pas que la couleur de peau. La diversité, c’est l’âge - beaucoup de jeunes ou de personnes de plus de 50 ans connaissent la discrimination -, c’est le handicap, c’est tout ce qui est niveau d’études, c’est aussi le sexe. Quand on entend sexe, on se dit directement homme/femme, mais il y a des personnes transsexuelles, il y a des non-binaires… Donc il faut prendre en compte la réalité de notre société actuelle."

Le personnel de l’administration et du CPAS va être interrogé. "Avec des questionnaires anonymes.", précise Antoine Lukoki, "Cette enquête quantitative et qualitative va nous permettre justement d’avancer. Si on fait ce travail, c’est qu’on sait qu’il y a des erreurs quelque part. On veut gommer ces lacunes et se dire : "Maintenant, prenons-nous la main et avançons vers une belle société inclusive.".".

Le Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations de l’Université de Liège n’a pas souhaité donner des détails sur cette enquête avant qu’elle ne soit lancée. Elle doit se dérouler sur une période courte : 40 jours ouvrés. Le CEDEM précise qu’une telle enquête avait été envisagée à Liège sans que cela se concrétise.