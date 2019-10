Verviers veut interdire la cigarette dans ses plaines de jeux

Ce mardi, le collège communal de Verviers a adopté un accord de principe visant à interdire les cigarettes dans ses espaces verts. Cette interdiction devrait être appliquée le 31 mai 2020 pour la Journée mondiale sans tabac.

Fini donc les cigarettes dans les espaces verts et plaines de jeux. Une première en Wallonie ! Une manière pour la ville de protéger les enfants et les passants, victimes du tabagisme passif. Et les cigarettes électroniques seront elles aussi concernées. "Certaines e-cigarettes contiennent de la nicotine, ce qui crée de la dépendance. L’autoriser, ce serait brouiller les pistes pour les enfants qui ne comprennent pas toujours la différence entre les cigarettes électroniques et les cigarettes ordinaires." explique Sophie Lambert, l’échevine de la santé de Verviers.

Un triple objectif

Cette interdiction a pour but de lutter contre le tabagisme passif et la normalisation de la cigarette dans l’esprit des enfants. "Si on lutte contre la normalisation de l’usage du tabac, on a beaucoup plus de chance d’éviter que la première cigarette soit prise dans l’avenir." Et d’un point de vue environnemental, cette action devrait permettre de limiter les mégots sur la voie publique et dans les plaines de jeux, notamment dans les bacs à sable.

La ville mettra progressivement en place des campagnes de sensibilisation et d’affichage afin d’informer les Verviétois. Les installations des plaines seront réaménagées et des pancartes d’interdiction placées.

La sensibilisation plutôt que la sanction

Pour le moment, aucune sanction n’est prévue pour les contrevenants. "L’idée du projet n’est pas de sanctionner. C’est avant tout de sensibiliser pour que le plus grand nombre, fumeurs et non-fumeurs, adhère à la philosophie que nous avons décidé de développer dans nos plaines." L’objectif de la ville de Verviers est de permettre l’apparition d’une génération sans tabac dans les années à venir.

La liste des espaces concernés par cette interdiction est disponible ici.