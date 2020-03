Verviers veut créer un réseau de volontaires pour aider les plus âgés

La Ville de Verviers et son Plan de Prévention lancent un appel à la solidarité et mettent en place une structure permettant de venir en aide aux personnes ayant besoin d’aide dans le cadre de la crise du coronavirus et du confinement qu’elle entraîne.

L’appel vise tous les citoyens verviétois désireux d’aider bénévolement les personnes isolées. Il s’agit par exemple de faire quelques courses, d’aller à la pharmacie, de sortir le chien, etc., choses rendues délicates pour les personnes âgées notamment.

Les volontaires sont appelés à s’inscrire au 087/326.051 ou par mail à l’adresse entraide@verviers.be. Ce sont les services de la Ville qui se chargeront de trouver un volontaire parmi les personnes inscrites pour venir en aide aux personnes qui se sont manifestées auprès du service.