Verviers : vers un report du conseil communal et de la motion anti-Aydin

Le conseil communal qui doit priver Hasan Aydin de son poste de président du CPAS pourrait bien ne pas se tenir mardi à Verviers, officiellement "pour des raisons de sécurité". La décision n'est pas formellement prise, c'est encore une probabilité, mais qui nous est confirmée par plusieurs sources issues de plusieurs partis politiques verviétois, y compris au sein du collège. Ce sont les appels à manifester diffusés dans la communauté turque qui justifieraient la décision.

Une majorité incertaine

Au-delà de cette question de la sécurité du conseil, le clan réuni autour de Muriel Targnion semble n'être plus assuré de pouvoir réunir une majorité de voix pour pousser Hasan Aydin dehors. "Deux élus signataires de la motion de méfiance ont été menacés" a expliqué la bourgmestre. Réunir le conseil, tenter de faire voter la motion malgré de possibles défections et se faire mettre en minorité, ce serait se rendre ridicules en public.

Que veut le PS national ?

Ce lundi soir, deux représentants du parti socialiste "descendent" sur Verviers pour éteindre cet incendie qui fait désordre. Laisser le PS verviétois expulser Hasan Aydin pourrait aussi froisser son électorat avec ce qui pourrait être perçu comme une deuxième affaire Emir Kir. Lundi, la chaîne youtube Aktiftv dénonçait déjà en turc à propos d'Hasan Aydin : "le PS continue de liquider les Turcs belges !".

Autour d'Hasan Aydin, on semble considérer cette descente du PS national sur Verviers comme un soutien. En face, côté Muriel Targnion, on veut se montrer intraitables. Il n'est "plus question" de travailler avec Hasan Aydin. Et s'il faut abandonner, faute d'avoir assez de voix socialistes, l'option "motion de méfiance individuelle", c'est l'option "nouveau pacte de majorité" qu'on brandit.

Que décidera le CDH ?

"Nouveau pacte de majorité", ça veut dire faire entrer un parti de plus au collège pour remplacer les voix du "clan" Aydin. La bourgmestre Targnion a rencontré la conseillère CDH Cécile Ozer, qui est dans l'opposition depuis 2015. Les pressions sur les élus socialistes signataires ont énervé plusieurs personnes au CDH et l'argument de Muriel Targnion sur la démocratie mise en danger a percolé dans les esprits. Là aussi, le président du parti a été mis au courant.

Les humanistes verviétois doivent se réunir lundi soir. C'est à ce moment qu'une position sera adoptée. Entrer dans la majorité ? Voter la motion avec la majorité ? S'abstenir voire même voter contre la motion si elle est malgré tout proposée ? La décision du CDH dépend aussi de ce qui sortira du pow-wow des socialistes.

Il est peu probable que les camarades enterrent la hache de guerre ce lundi soir, mais il faut garder à l'esprit que la discipline de parti reste très forte au PS.