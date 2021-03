Verviers : une nouvelle lettre de la Région demande à la bourgmestre de retirer son arrêté de démolition de Spintay

Cette missive de la Région à la bourgmestre de Verviers n’y va pas par quatre chemins : son arrêté de démolition est imprécis et irréalisable expose la lettre, elle doit le retirer. Cette lettre, la RTBF a pu se la procurer. Vous la trouverez in extenso au bas de cet article

A en croire les trois fonctionnaires qui la signent, Muriel Targnion ne peut pas faire démolir à partir du 24 mars les maisons de la rue Spintay à Verviers : le timing des travaux est irréaliste, aucune demande de permis pour le désamiantage n’a été introduite, l’arrêté de démolition évite volontairement d’évoquer ce permis, alors qu’il en faut un puisqu’il faudra désamianter avant de démolir. Des inconnues multiples en matière de patrimoine subsistent. "Nous ne pouvons que vous avertir" écrivent les fonctionnaires de la Région "de l’absence de caractère exécutoire de votre arrêté. Nous vous invitons à le retirer".

En d’autres termes, les fonctionnaires de la Région écrivent à Muriel Targnion qu’elle ne peut pas détruire "comme ça" les maisons de la rue Spintay.

Bref, à Verviers entre la Région et la bourgmestre, c’est toujours le bras de fer. Au milieu, il y a la société City Mall. Comme propriétaire, c’est elle qui devra abattre les maisons. Elle se trouve maintenant coincée dans une incertitude juridique entre obligation et interdiction de démolir. City Mall n’a pas souhaité commenter cette lettre de la Région qui lui a été adressée en copie. Elle demande une rencontre au sommet avec la Ville et les fonctionnaires régionaux. Quant à la bourgmestre Muriel Targnion, nous l’avons contactée mais elle ne nous a pas répondu.