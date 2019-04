Verviers: une dizaine d'interpellations dans une vaste opération anti-drogue

Importante opération anti-drogue à Verviers. Jeudi, une quinzaine de perquisitions et une dizaine d'interpellations ont eu lieu dans le cadre d'un dossier local de trafic de stupéfiants a précisé le Parquet verviétois. La plus impressionnante a été effectuée par un peloton spécial de la police fédérale qui portait des cagoules sur le parking de la clinique Sainte Elisabeth, "en toute sécurité et sans faire de blessé" précise Eric Snoeck, le directeur judiciaire e la police fédérale de Liège. "A côté des phénomènes de terrorisme, de traite des être humains ou de la question des migrants, le trafic de stupéfiants continue à recueillir tous nos efforts. La problématique est présente à Verviers, ni plus ni moins qu'ailleurs. Notre ambition est d'être ferme par rapport à ceux qui en profitent pour s'enrichir et arroser la région de produits illicites".

Dans cette enquête, six personnes ont été arrêtées dont quatre déférées devant le juge d'instruction. Elles sont accusées de trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et organisation criminelle, précise le procureur de division verviétois, Gilles de Villers Grand Champs. Pour les autorités, il s'agit d'un bel exemple de coopération entre la police locale de Verviers et de la police judiciaire fédérale de Liège. Mais sans lien avec la vague de perquisitions liées à la mafia albanaise, qui a eu lieu ce matin dans le pays, précise encore le Parquet.