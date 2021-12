Verviers: une Corrida de Noël solidaire envers les clubs sportifs sinistrés

L’an dernier, en raison de la pandémie, la corrida de Noël avait été annulée à Verviers. Cette année, on pensait qu’elle serait à nouveau reportée vu la situation sanitaire mais elle aura finalement bien lieu ce samedi 18 décembre, à Verviers.

Pour les organisateurs, il était primordial de maintenir cet événement sportif et convivial. Benoît Schoonbroodt, membre de l’organisation: "Depuis le début, notre souhait était de maintenir cette manifestation afin d’apporter un peu de réconfort aux habitants de la région. Verviers a beaucoup souffert ces derniers temps avec la pandémie mais aussi les terribles inondations. Cette année, nous voulions donc absolument organiser cette corrida de Noël qui se déroule forcément à l’extérieur avec des mesures strictes à respecter comme le port du masque avant et après la course sans oublier le Covid Safe Ticket, obligatoire pour pouvoir participer à la course. A noter qu’après la corrida, les participants pourront aussi prendre un verre sur la Winter Terrasse de l’Hôtel Verviers selon le protocole Horeca, c’est-à-dire jusqu’à 23 heures et avec toujours le port du masque".

Une corrida solidaire

Cette année, la corrida de Verviers sera placée sous le signe de la solidarité puisque les participants viendront indirectement en aide aux clubs sportifs sinistrés comme l’explique Benoît Schoonbroodt: "La ville de Verviers, par l’entremise de l’échevinat des sports, a décidé de faire un très beau geste. C’est ainsi que chaque participant inscrit à la corrida de Verviers va pouvoir parrainer un club sportif verviétois. Donc, le participant choisit le club qu’il souhaite. Pour chaque parrainage, le club recevra une somme de 10 euros. Somme qui sera intégralement prise en charge par la Ville de Verviers et non pas par le joggeur. En plus, ceux qui s’inscrivent via le pack corrida vont également offrir un euro symbolique reversé par l’organisation à l’opération Viva For Life ".

Un parcours légèrement modifié

Un jogging nocturne et populaire, organisé dans le centre-ville de Verviers avec un parcours de 7 km légèrement modifié suite aux inondations du mois de juillet: "Certains tronçons sont désormais inaccessibles, mais le parcours a été adapté pour conserver la même distance. Ce jogging convient à tout le monde, même aux personnes à mobilité réduite. Et il se déroule toujours exclusivement dans le centre-ville en passant devant les principaux monuments verviétois qui, en cette période, sont mis en valeur grâce aux illuminations de Noël. L’ambiance sera en tout cas festive: des déguisements, de la musique et la présence du Père Noël qui distribuera des cadeaux aux enfants".

A noter que les inscriptions peuvent toujours se faire en ligne mais aussi sur place avant le départ, prévu ce samedi à 20 heures.