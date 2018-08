Verviers: un vigile engagé pour chasser les SDF du centre commercial Crescend'eau

A Verviers, un vigile a été spécialement engagé pour chasser les mendiants d'un centre commercial. Sur le site de Crescend'eau, certains SDF se montreraient trop insistants auprès des clients et du personnel des magasins. Le gestionnaire du centre commercial -situé sur un terrain privé- a décidé d'organiser la ronde d'un gardien, notamment sur tout le parking.

Pourtant, la police patrouille régulièrement sur le site. Et selon elle, aucun chiffre ne témoigne d'une montée de faits de délinquance. Elle évoque plutôt un sentiment d'insécurité depuis que l'armée ne patrouille plus.

Je n'importune pas, je suis poli avec les gens

Nous nous sommes rendus au centre commercial Crescend'eau de Verviers. Au bord du parking, quatre SDF sont assis sur les marches d'un escalier métallique. Parmi eux, canettes à la main, une jeune fille et deux garçons d'à peine 17 et 18 ans. Steve, lui, avec 10 ans de rue, fait figure d'ancien: "La rue, c'est la rue. Les gens, ils ont besoin de sous, ils vont le trouver. C'est mieux de faire la manche que de voler, non? Ici, ils sont tous au même endroit parce qu'il n'y a qu'ici que ça marche. Moi, je la fais personnellement, mais je n'importune pas, enfin je ne pense pas. Je suis poli avec les gens". Et pour Steve, interdire de faire la manche risquerait de faire plus de mal que de bien: "Si on ne sait pas faire la manche, les gens vont voler ou agresser des autres. Et la délinquance va augmenter".

Certains commerçants se plaignent

Sur le site, certains commerçants se plaignent des personnes qui mendient. Nathalie est manager de rayon chez Decathlon: "Le problème, c'est surtout un sentiment d'insécurité, que ce soit pour les clients ou pour nous, collaborateurs. Quand nous ressortons du magasin, être systématiquement accostés, même si la plupart restent très corrects et n'insistent pas, c'est systématiquement un accostage, demander la monnaie, se sentir observés, et quand on rentre et quand on sort de la voiture".

Et les clients?

Du côté des clients, la plupart souvent n'ont même pas aperçu la présence des SDF. Et les avis à leur propos divergent: "Moi, ils ne m'ont pas posé de problème". "Ils demandent de l'argent, j'en ai déjà rencontré. De l'insécurité, il y en a partout. Des vigiles, des gardiens, c'est utile". "Il y a un monsieur qui est là de temps en temps. Il n'embête personne. C'est vrai que je lui donne souvent une pièce. Engager un gardien pour les éloigner, éloigner quoi? Les humains".

"Mettre un gardien ici, ça ne changera pas le problème" confie Steve. "Les gens iront autre part, on sera toujours pauvre, on ira autre part".

Le rôle du vigile: la visibilité

"Le rôle des vigiles, c'est principalement de la visibilité", explique le commissaire Jean-Michel Rocks, de la zone Vesdre. "Ils peuvent inviter une personne à quitter le site sans aucun problème. Si la personne est d'accord, ils peuvent l'accompagner jusqu'aux limites du site. Ils ne peuvent pas faire de contrôle d'identité, ils ne peuvent pas faire de fouille. Donc, ils sont vraiment limités au niveau du travail. Et s'ils ont besoin d'un appui, ils passent à ce moment-là par les services de police. Ils ne peuvent pas emmener quelqu'un manu militari, ça, c'est une mesure de contrainte, et sous certaines conditions, il n'y a que les forces de l'ordre qui peuvent le faire. Il n'y a vraiment pas de hausse de délit. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas mais c'est un endroit qui est sécurisé. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On doit plus parler de sentiment d'insécurité".